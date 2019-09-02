Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3
Puan durumu
Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ALANYASPOR
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|9
|2.
|FENERBAHÇE
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|3.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|0
|4
|7
|4.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|5.
|TRABZONSPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|6.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|7.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|2
|4
|8.
|BEŞİKTAŞ
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|9.
|GALATASARAY
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|10.
|ANTALYASPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|11.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|12.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|13.
|KONYASPOR
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|14.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|15.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|16.
|KASIMPAŞA
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|17.
|GÖZTEPE
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
|18.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
- Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)
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