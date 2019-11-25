Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Getafe maçı biletlerinin, 70 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği aktarıldı.
Karşılaşma, Medical Park Stadı'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.
Maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.
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