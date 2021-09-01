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Spor, Futbol

Trabzonspor, eski oyuncularıyla sonuca gitti

Bordo-mavili takımın bu sezon lig ve Avrupa'da attığı 13 golün 10'unu kadroda geçe yıldan bulunan oyuncular kaydetti.

Selçuk Kılıç   | 01.09.2021
Trabzonspor, eski oyuncularıyla sonuca gitti

Trabzon

Süper Lig'e önemli transferler yaparak giren Trabzonspor, lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı karşılaşmalarda daha çok eski oyuncularıyla sonuca gitti.

Bordo-mavili takımın oynadığı 7 resmi karşılaşmada attığı 13 golün 10'u kadroda geçe yıldan bulunan oyunculardan geldi.

Karadeniz ekibinde, bu dönemde Nwakaeme 1'i Avrupa'da olmak üzere 4 golle en skorer oyuncu olurken, Bakasetas ve Djaniny ise 2'şer gol kaydetti. Savunma oyuncuları Edgar ve Hugo ise 1'er golle skora katkı verdi.

Yeni transferlerden Gervinho, Hamsik ve Cornelius da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Forvet oyuncularından Koita ise sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı ve gol atamadı.

Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 7 resmi karşılaşmada aldığı sonuçlar ve gol atan sporcular şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (1-5): Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik, Djaniny.

Trabzonspor-Demir Grup Sivaspor (2-1): Bakasetas, Nwakaeme.

Giresunspor-Trabzonspor (0-1): Nwakaeme.

Trabzonspor-Molde (3-3): Nwakaeme, Hugo, Djaniny.

Molde-Trabzonspor (1-1): Edgar.

Trabzonspor-Roma (1-2): Cornelius.

Roma-Trabzonspor (3-0): -


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