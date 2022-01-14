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Spor, Futbol

Trabzonspor Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Hakan Burak Altunöz   | 14.01.2022
Trabzonspor Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Yusuf Erdoğan, transfer görüşmeleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitmişti.

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