Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor çalışmalara başladı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı.

Duygu Avunduk   | 04.05.2020
Trabzonspor çalışmalara başladı

Trabzon

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ardından Kovid-19 nedeniyle teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde futbolcuların, sportif faaliyetlerini evlerinde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncuların teknik direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Futbolcular ve teknik heyetin sosyal mesafeye uyarak çalıştığı vurgulanan açıklamada, tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra ülkesinden gelerek, karantina süreci devam eden Alexander Sörloth'ün antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Bordo-mavili ekibin çalışmalarına yarın devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de 17 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 arttı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Benzer haberler

Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Trabzonspor çalışmalara başladı

Almanya'da Kovid-19'un 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi

Loris Karius: Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim

Loris Karius: Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim
Futbol dünyasına damga vuran bedelsiz transferler

Futbol dünyasına damga vuran bedelsiz transferler
Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan Kovid-19 testi eleştirisi

Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan Kovid-19 testi eleştirisi