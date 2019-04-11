Trabzonspor, Bursaspor maçına hazır

Trabzon
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibinde, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra son antrenmanda ağrıları artan Filip Novak da maç kafilesine alınmadı.
Trabzonspor'un 18 kişilik kadrosunda Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer alıyor.
Karadeniz ekibi, öğleden sonra uçakla Bursa'ya gidecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.