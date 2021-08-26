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Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, Galatasaray ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Trabzonspor Avrupa Konferans Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Trabzonspor, Roma’ya 3-0 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti.

Barış Seçkin   | 26.08.2021
Trabzonspor Avrupa Konferans Ligi'nden elendi

Roma

İlk yarı

Mücadelenin 20. dakikasında sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Karsdrop, orta sahadan bindiren Cristante'ye pasını verdi. Cristante de ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert ve düzgün şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada, Pellegrini ceza sahası dışından gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle dışarı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın, 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hamsik’in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda Roma kalecisi Patricio, topu güçlükle dışarı çeldi.

54. dakikada, ev sahibi takım gole yaklaştı. Karsdorp’un sağ kanattan ortaladığı topa, Abraham iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesiyle top direkten döndü.

62. dakikada Trabzonspor atağında sol kanattan yapılan ve kafalardan seken topa, Hamsik ceza sahası sağ çaprazında sert vurdu ancak kaleci Patricio, gole izin vermedi.

64. dakikada Roma'da Veretout'un derinlemesine gönderdiği topa iyi hareketlenen Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

81. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Patricio, topu kontrol etti.

84. dakikada Roma farkı 3'e çıkardı. Pellegrini’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren El Shaarawy, rakiplerini geçerek önünü boşalttı ve penaltı noktası üzerinden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Roma'ya ilk maçta 2-1 yenilen Trabzonspor, rövanşta da 3-0 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne play-off turundan veda etti.

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