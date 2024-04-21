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Spor, Futbol

Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda daha başarılı grafik sergiliyor

Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada 12 karşılaşmada 19 puan, dış sahada 13 karşılaşmada 24 puan elde etti.

Selçuk Kılıç  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda daha başarılı grafik sergiliyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Trabzon

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada daha başarılı bir grafik sergiliyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 19 puan elde etti.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 13 dış saha maçında ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ile 24 puan toplayarak hanesine iç sahadan 5 puan daha fazla yazdırdı.

Bjelica ile sadece 1 deplasman galibiyeti

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde deplasmanda başarısız bir grafik ortaya koymuştu.

Bordo-mavililer, Bjelica'nın görev yaptığı 4 deplasman maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak sadece 3 puan çıkarabilmişti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda Galatasaray'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 3-2, Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etmişti.

Ligde son 4 haftada sadece deplasmanda puan aldı

Trabzonspor, ligde son 4 karşılaşmada sadece deplasman maçlarında kazanarak puan elde etti.

Bordo-mavililer, son 4 haftada sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak puan elde edemezken deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Mondihome Kayserispor'u da 2-1 yenerek 6 puan kazandı.

Sahasında 6 maçta puan kaybı

Trabzonspor, Avcı ile sahasında sırasıyla Corendon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor'u 2-1, Atakaş Hatayspor'u 2-0, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik sonuçla mağlup etti.

Mondihome Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye 3-2, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, iç sahada tek beraberliğini ise RAMS Başakşehir karşısında 1-1'lik sonuçla yaşadı.

Dış sahadaki 13 maçta 3 yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1, İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

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