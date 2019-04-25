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Spor, Futbol

Trabzonspor 2010-2011 sezonu serisine gözünü dikti

Süper Lig'de art arda 5 maç kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde son 15 sezonun en iyi galibiyet serilerinden birini yakalayacak.

Selçuk Kılıç   | 25.04.2019
Trabzonspor 2010-2011 sezonu serisine gözünü dikti

Trabzon

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek art arda 5 maç kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi de deplasmanda mağlup ederek 2010-2011 sezonundaki galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, 25. hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1, 26. hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, 27. hafta da evinde Antalyaspor'u 4-1'lik sonuçla geçti. 28. hafta Bursaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, 29. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

En son geçen sezon Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. haftada da İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0, 16. hafta sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 5 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrılınca seriyi sürdüremedi.

2010-2011 sezonundaki galibiyet serileri

Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda iki kez 6 maçlık galibiyet serisine imza atmıştı.

Trabzonspor, söz konusu sezonun 7. haftasında Beşiktaş'ı 1-0, 8. haftada Kasımpaşa'yı 7-0, 9. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 10. haftada Konyaspor'u 2-1, 11. haftada Galatasaray'ı 12. haftada Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Bordo-mavili ekip, aynı sezonun ikinci yarısında ise 24. haftada Beşiktaş'ı 2-1, 25. haftada Kasımpaşa'yı 1-0, 26. haftada Gençlerbirliği'ni 2-1, 27. haftada Konyaspor, 28. haftada Galatasaray ve 29. haftada da Bursaspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek, 6 maçtan 18 puan çıkarmıştı.

Son 15 sezonun en iyi serisine ortak olacak

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi mağlup ederse, ligde 2010-2011 sezonuyla birlikte son 15 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak.

Karadeniz ekibi, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.

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