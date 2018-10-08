TFF'den 'VAR arızası'na ilişkin açıklama

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta Video Yardımcı Hakem sisteminin, arızala nedeniyle bir süre devre dışı kalmasına ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devre dışı kalmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yaşanan arızadan dolayı VAR sisteminin 5 dakika 40 saniye devre dışı kaldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu müsabakada, stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

İki takım arasında oynanan karşılaşmada VAR sisteminin devre dışı kaldığı anda Medipol Başakşehir'in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. VAR sisteminin arızalanması nedeniyle pozisyon incelenememişti.

Muhabir: Erkan Tiryaki