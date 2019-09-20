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Spor, Futbol

TFF'den kulüplere puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen sürede eksiklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası verdi.

Mutlu Demirtaştan   | 20.09.2019
TFF'den kulüplere puan silme cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ulusal lisans şartlarını yerine getiremeyen TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunduğu, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularının sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendiği belirtildi.

Açıklamada, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor, TFF 2. Lig'den ise Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor kulüplerine üçer puan silme cezası verildiği bildirildi.

Süper Lig'den Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'den Adanaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 2.Lig'den Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ve Zonguldak Kömür Spor kulüplerine Ulusal Lisans verildiği ifade edildi.

Böylece, 2019-2020 sezonu kulüp lisans sürecinin tamamlandığı ve en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 14'ünün UEFA, 44'ünün Ulusal Lisans aldığı aktarıldı.


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