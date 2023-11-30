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Spor, Futbol

TFF'den Kayserispor'a puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig'den Mondihome Kayserispor ile alt liglerden 6 takıma puan silme cezası verdi.

Ercan Çakar  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
TFF'den Kayserispor'a puan silme cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin gerçekleştirmiş olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler bakımından inceledi.

Kurul, incelemeler neticesinde Trendyol Süper Lig'den Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor ve Vavacars Fatih Karagümrük; Trendyol 1. Lig'den ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor, TEKSÜT Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor; TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Vanspor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor, İnegölspor, İskenderunspor, Isparta 32 Spor, Karacabey Belediyespor, Kırşehir FK, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, Menemen FK, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşakspor'a ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Trendyol Süper Lig'den Mondihome Kayserispor; Trendyol 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK; TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a üçer puan tenzili cezası verilmesini kararlaştırdı.

Böylece 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 64'ü ulusal lisans aldı. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA lisansı aldı.


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