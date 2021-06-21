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Spor, Futbol

TFF'den Azerbaycan'a teşekkür mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynadığı iki maçta da tribünleri dolduran Azerbaycanlılar için teşekkür mesajı paylaştı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.06.2021
TFF'den Azerbaycan'a teşekkür mesajı

Istanbul

TFF'nin internet sitesinden "Teşekkürler kardeş Azerbaycan" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, EURO 2020 sürecinde ve Bakü'de oynadığımız iki maçta tribünleri kırmızı-beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir. A Milli Takımımız, federasyonumuz ve tüm Türk halkına büyük destek veren, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Azerbaycan, 'Tek millet iki devlet' olduğumuzu bizlere derinden hissettirmiştir." denildi.

Mesajda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Galler maçımızı onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Rovnag Abdullayev başta olmak üzere Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Azerbaycan-Türkiye birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına milli takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız."

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