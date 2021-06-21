Tokyo Olimpiyatları'na alınacak izleyici sayısı belli oldu

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2020 Tokyo Olimpiyatları'na en fazla 10 bin seyircinin alınması kararlaştırıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

Yunus Kaymaz   | 21.06.2021
2020 Tokyo Olimpiyatları'na en fazla 10 bin seyircinin alınması kararlaştırıldı

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden oyunlara seyirci alınıp alınmayacağına yönelik belirsizlik, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japon yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından ortadan kalktı.

Tokyo Olimpiyatları'nda müsabakalara ev sahipliği yapan tesislerin kapasitesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde en fazla 10 bin Japon sporseverin oyunları izlemesi kararlaştırıldı. Organizasyona yurt dışından seyirci alınmayacağı daha önce açıklanmıştı.

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Paralimpik Oyunları'yla ilgili seyirci kararının ise 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.


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