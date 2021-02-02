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Spor, Futbol

TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu

PFDK, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ile Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman'a 4'er maç men cezası verdi.

Emrah Oktay   | 02.02.2021
TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz ile Murat Yaman'ın cezaları belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Korkmaz ile Yaman'a 4'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin 500'er lira para cezası verilmesine hükmetti.

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