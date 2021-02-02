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Everton Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King ile dolduracak

Everton, Beşiktaş'a kiraladığı milli oyuncu Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King'i kadrosuna katarak doldurdu. Bournemouth'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan King, tarafların anlaşması halinde gelecek sezon da Everton forması giyebilecek.

Doğa Kırmızıoğlu   | 02.02.2021
Everton Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King ile dolduracak

Ankara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'a kiraladığı milli oyuncu Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King'i kadrosuna katarak doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli forvet King'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Championship ekibi Bournemouth ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bournemouth'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak 29 yaşındaki King, tarafların anlaşması halinde gelecek sezon da Everton forması giyebilecek.

Norveç Milli Takımı'nda 51 karşılaşmada 17 gole imza atan King, 6 sezondur görev aldığı Bournemouth'ta ise 184 maçta 53 kez ağları sarstı.

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