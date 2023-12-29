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Spor, Futbol

TFF: Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda başlayacaktır

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

Ercan Çakar  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
TFF: Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda başlayacaktır

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

Başkent Riyad'da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

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