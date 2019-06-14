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Spor, Futbol

TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Ercan Doğan   | 14.06.2019
TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

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