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Spor, Futbol

TFF: Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.

Emrah Oktay   | 03.02.2020
TFF: Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir." denildi.


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