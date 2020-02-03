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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Emrah Oktay   | 03.02.2020
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.


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