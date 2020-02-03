Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

İstanbul
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden @WolfsbergerAC'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/YV4WxUi5T4— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 3, 2020
Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.
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