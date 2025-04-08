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Spor, Futbol

TFF Müzesi'nde Şenes Erzik için özel bir köşe oluşturuldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik için TFF Müzesi'nde özel bir köşe açıldı.

Can Öcal  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
TFF Müzesi'nde Şenes Erzik için özel bir köşe oluşturuldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyona 8 yıl başkan olarak hizmet veren Şenes Erzik için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan TFF Müzesi'nde özel bir köşe oluşturuldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, açılış öncesi Şenes Erzik'i makamında ağırlayarak Türk futboluna sağladığı değerli katkılar nedeniyle kendisine teşekkür etti. Görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Köşesindeki fotoğraflar ve kişisel eşyalar hakkında bilgi verip anılarını paylaşan Erzik, "Kısıtlı imkanlarla gece gündüz Türk futbolu için çalıştık. Nice badireler atlattık. Çok şükür bu günlere ulaştık. Futbolumuzun geldiği nokta mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Müzede FIFA ve UEFA'nın da onursal üyesi olan Şenes Erzik'in kişisel koleksiyonundan parçalar ve fotoğraflar yer alıyor. TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, birlikte köşesini inceleyerek Şenes Erzik'ten hatıralarını ve anekdotlarını dinledi. Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın yanı sıra TFF bünyesinde görev yapan profesyoneller de TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'le bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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