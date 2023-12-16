Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,249.20
BTC/USDT
42,436.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF MHK Başkanı İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı.

Bozhan Memiş  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
TFF MHK Başkanı İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı

İstanbul

Ahmet İbanoğlu, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Veteriner hekimler sahipsiz tehlike arz eden hayvanlar sorununu olağanüstü genel kurulda masaya yatırdı
Dışişleri Bakanlığı, stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum seçildi

Benzer haberler

TFF MHK Başkanı İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı

TFF MHK Başkanı İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı

TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan, TFF'ye mektup

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet