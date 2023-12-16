Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada 2023'ün en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi
Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.
Ankara
UWW'den yapılan açıklamaya göre, 68 kiloda katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını kazanan Buse, ödüle layık görüldü.
28 yaşındaki sporcu, Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ikinci Türk kadın güreşçi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.