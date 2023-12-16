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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada 2023'ün en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada 2023'ün en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi

Ankara

UWW'den yapılan açıklamaya göre, 68 kiloda katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını kazanan Buse, ödüle layık görüldü.

28 yaşındaki sporcu, Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ikinci Türk kadın güreşçi olmuştu.

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