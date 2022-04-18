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Spor, Futbol

TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Emre Doğan   | 18.04.2022
TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF)  internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:

Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

TFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandı

Bu arada TFF'den yapılan başka bir açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi." denildi.

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