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Spor, Futbol, Koronavirüs

TFF, iki hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada, bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Berad Büyük   | 22.10.2020
TFF, iki hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

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