TFF, iki hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
TFF'den yapılan açıklamada, bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.