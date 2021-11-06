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Spor, Futbol

TFF, Hakan Kutlu ve Erol Bulut'a teşekkür etti

TFF, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın uzatma süresiyle ilgili yapılan hata hakkında makul açıklamalarda bulunan iki takımın teknik direktörüne teşekkür etti.

Ercan Çakar   | 06.11.2021
TFF, Hakan Kutlu ve Erol Bulut'a teşekkür etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, 'Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan.' şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır. Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz."

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