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Spor, Futbol

Sivas'ta gol yok

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor mücadelesi 0-0 sona erdi.

Göksel Cüneyt İğde   | 06.11.2021
Sivas'ta gol yok Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

4. dakikada Giresunspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.

12. dakikada orta alandan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Doukara'nın ara pasında son anda rakip defans oyuncuları araya girerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.

13. dakikada Henrique'nin ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecinin sağından az farkla auta gitti.

23. dakikada Doukara'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Süleymanov'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

27. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahasına giren Gradel'in kaleye kavisli gönderdiği top kaleciyi de geçerek oyun alanında kaldı. Pozisyonun takibinde Giresunsporlu defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.

39. dakikada Traore'nin ceza yayının dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topa sahip oldu.

43. dakikada Traore'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate, topa etkili vuramayınca Giresunspor mutlak bir golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Sivasspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Fajr'in ceza alanına kestiği top Yatabare'nin önünden geçerek auta çıktı.

58. dakikada Douglas'ın orta alandan uzun gönderdiği topla buluşan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde auta gitti.

66. dakikada Sivasspor etkili geldi. Rakip ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

76. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Gradel'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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