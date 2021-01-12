TFF 1. Lig'de kart raporu
TFF 1. Lig'de ilk 17 haftada 746 sarı, 29 kırmızı kart gösterildi. Ankaraspor ile Menemensporlu futbolcuların 4 kırmızı kartla cezalandırıldığı ligde Balıkesirspor, Boluspor, İstanbulspor ve Bandırmasporlu futbolcular ise takımlarını eksik bırakmadı.
İzmir
TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 746 sarı ve 29 kırmızı kart gösterildi.
Ligin ilk yarısında hafta başına 1,71 kırmızı ve 43,9 sarı kart ortalaması oluştu.
Hakemler, 4. haftadaki Adana Demirspor-Adanaspor maçında 11, 7. haftadaki Altay-Giresunspor, 10. haftadaki Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor-Adanaspor karşılaşmalarında ise 10'ar sarı kart gösterdi.
3. haftadaki Beypiliç Boluspor-Altınordu ve 13. haftadaki Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarında hakemler sarı kartlarına başvurmadı.
İlk devrede 10. haftadaki Menemenspor-Altay ve 16. haftadaki Tuzlaspor-Altınordu müsabakalarında hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.
Sarı kartlar
Adanaspor, 53 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Adanaspor'u 51 kartla Eskişehirspor, 50 kartla Akhisarspor ve 48 kartla Menemenspor izledi.
Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 30 kez uyarı verdiği Ankara Keçiörengücü oldu.
Adanaspor’dan Canberk Dilaver ile Beypiliç Boluspor’dan Bekir Yılmaz 8’er kezle en fazla sarı kart gören isimler oldu.
Kırmızı kartlar
Toplam 29 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, İstanbulspor ve Royal Hastanesi Bandırmasporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.
Ankaraspor ile Menemensporlu futbolcular 4, Altınordu ve Eskişehirsporlu futbolcular ise üçer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Ankaraspor’dan Milos Stanojevic, Menemenspor’dan Sikiru Olatunbosun ile Bereket Sigorta Ümraniyespor’dan Gökhan Süzen ikişer kez kırmızı kart gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.