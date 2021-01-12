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Spor

Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.01.2021
Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen tek kadınlar elemelerinin ikinci turunda, dünya sıralamasının 178'inci basamağında yer alan Çağla Büyükakçay, dünya 476'ncısı Hırvat Ana Konjuh ile karşılaştı.

Yedinci kortta oynanan ve 1 saat 34 dakika süren mücadelede Konjuh karşısında üstünlük kuramayan 31 yaşındaki milli tenisçi, rakibine 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Organizasyonda bugün, salgın nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen tek erkekler elemeleri ikinci turunda milli tenisçi Cem İlkel, klasmanın 206. sırasındaki Fransız Quentin Halys ile karşılaşacak.

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Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti

Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti