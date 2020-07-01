TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü

İstanbul
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Ligde 15. sırada yer alan Boluspor, konuk ettiği lider Hatayspor'u 1-0 yenerek puanını 30'a çıkartırken, 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki puan farkını da 9 yaptı.
İkili averajda da Boluspor'un gerisinde yer alan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından lige veda eden ikinci ekip oldu.
Adanaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.