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Spor, Futbol

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

TFF açıklamasına göre, yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Ercan Çakar   | 10.05.2021
TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

İstanbul

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

16 Mayıs Pazar:

20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Mayıs Cuma:

18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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