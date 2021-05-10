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Spor, Futbol

Giresun yerel basınında Süper Lig sevinci

Giresun'da yerel gazeteler, GZT Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesi sevincini manşetlerine taşıdı.

Atakan Çıtlak   | 10.05.2021
Giresun yerel basınında Süper Lig sevinci Fotoğraf: Atakan Çıtlak / AA

Giresun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerel gazetelerin dönüşümlü olarak yayımlandığı kentte, bugün Giresun İleri ve Yeşilgiresun gazeteleri okurlarıyla buluştu.

Sürmanşetinde "Giresunspor Süper Lig'de" başlığıyla Süper Lig sevincini paylaşan Giresun İleri gazetesi, son sayfasında ise "Efsane Geri Döndü" başlığı altında yeşil-beyazlı oyuncuların sevinç fotoğrafına yer verdi.

Yeşilgiresun gazetesi ise sürmanşetinde "Şampiyon Giresunspor" başlığını kullanırken kaptan Eren Tozlu'nun Tuzlaspor'a attığı golün ardından yaşadığı sevincin yer aldığı fotoğrafı "Çotanaklar, 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi" başlığıyla spor sayfasına taşıdı.

Kentteki diğer gazeteler ise Süper Lig heyecanına internet sitelerinde yer verdi.

Yenigiresun "44 yıllık özlem sona erdi", Giresun Öncü "Şampiyon Giresunspor", Giresun Ekspres "1970 Ruhu Geldi. Şampiyon Giresunspor", Giresun Gündem ise "Süper Lig sana çok yakışacak" manşetleriyle GZT Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesini okurlarıyla paylaştı.


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