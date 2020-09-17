Euro
8.92
Dolar
7.55
BIST 100
1,102.94
Altın
1,944.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılıyor Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk oluyor Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı
logo
Spor, Futbol

TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak 9 karşılaşma, TRT aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

Emrah Oktay   | 17.09.2020
TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

Istanbul

Ligde 8 farklı şehide oynanacak ve 4 günde tamamlanacak 2. haftadaki 9 müsabaka, TRT Spor ve TRT Avaz'dan canlı yayımlanacak.

TRT Spor'da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları şöyle:

Yarın:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

TRT Avaz'da canlı yayımlanacak karşılaşmalar ise şöyle:

19 Eylül Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21 Eylül Pazartesi

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 176 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 85 bini geçti
Avustralya’da 3 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, 8 kişi öldü

Benzer haberler

TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlayacak

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması
Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı

Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı