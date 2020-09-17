TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

Istanbul
Ligde 8 farklı şehide oynanacak ve 4 günde tamamlanacak 2. haftadaki 9 müsabaka, TRT Spor ve TRT Avaz'dan canlı yayımlanacak.
TRT Spor'da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları şöyle:
Yarın:
19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Giresunspor-Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)
21 Eylül Pazartesi
19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
TRT Avaz'da canlı yayımlanacak karşılaşmalar ise şöyle:
19 Eylül Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21 Eylül Pazartesi
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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