Euro
8.91
Dolar
7.55
BIST 100
1,103.17
Altın
1,943.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılıyor Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk oluyor Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye 3 basamak düştü.

Berad Büyük   | 17.09.2020
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakım Puan Değişim
1Belçika1773-
2 Fransa 1744 -
3Brezilya1712-
4İnigltere1664 -
5Portekiz1653+2
6Uruguay1645 -1
7İspanya1642+1
8Hırvatistan 1628 -2
9Arjantin1623-
10Kolombiya 1622 -
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 176 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 85 bini geçti
Avustralya’da 3 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, 8 kişi öldü

Benzer haberler

TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlayacak

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması
Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı

Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı