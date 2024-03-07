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Spor, Futbol

Teknik direktör Ersun Yanal, vakıf kurduğunu açıkladı

Teknik direktör Ersun Yanal, gençlere fırsat eşitliği oluşturabilmek için Ersun Yanal Vakfını kurduğunu açıkladı.

Ali Korkmaz  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Teknik direktör Ersun Yanal, vakıf kurduğunu açıkladı

İzmir

Yanal, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ev hanımı Bahriye Hanım ve elektrik teknikeri Ural Bey'in oğluyum. Hayatın anlamını, anneannemin aldığı top ve ayakkabılar ile Akseller İplik Fabrikası'nın arka bahçesinde buldum; futbol... Şimdi bile ne zaman bir maç izlesem yıllar öncesine dönüp 'Çocuk Ersun' oluyor, o günleri yeniden yeniden yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuk olmanın, genç olmanın müthiş bir duygu olduğunu aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Her şeyi başaracak güce sahip hissediyorsun kendini. Yeter ki 'fırsat eşitliği' olsun. Şimdi, yepyeni bir yola çıkıyorum bu duygularla, Ersun Yanal Vakfını kurarak, gençlere fırsat eşitliği yaratabilmek için bir adım atıyorum veya bir kartopu atıyorum en yukarıdan, döndükçe büyüyecek... Çok mutluyum. Yüzümde koca bir gülümseme, hakim olamıyorum kendime... 'Bu Memleket Bizim' diyerek koyulduk yola, ne yapacağız bilmek istersen http://ersunyanakvakfi.org adresinde olacağız her zaman."

Vakıf, eğitimine devam eden, amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen gençlerin spor ve eğitim alanında desteklenmesi için "Gelişim Destek Bursu" verecek.

Vakfın katma değer sağlayan sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarını ve kurum profesyonellerini ödüllendireceği "Vefa Ödülleri"nden elde edilecek gelir, burs fonuna aktarılacak.

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