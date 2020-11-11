Euro
9.21
Dolar
7.82
BIST 100
1,279.22
Altın
1,864.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’daki mobilya sitesinde bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın, evlere sıçradı
logo
Spor, Futbol

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin başında ilk antrenmanına çıktı.

Gazi Nogay   | 11.11.2020
Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

Trabzon

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıktı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. ( Trabzonspor Kulübü - Anadolu Ajansı )

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübü ile dün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Avcı'nın yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanda, yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz da yer aldı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan SMA hastası Pamir bebek için yardım kampanyası

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan SMA hastası Pamir bebek için yardım kampanyası

Abdullah Avcı Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı iptal edildi

Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı

Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı
Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü

Yeni Malatyaspor dış sahada sonuncu, iç sahada üçüncü