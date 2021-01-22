Tahkim Kurulu, Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncunun 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.
Ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık cezasının da onandığını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.