Dolar
18.64
Euro
19.48
Altın
1,779.57
ETH/USDT
1,283.00
BTC/USDT
17,098.00
BIST 100
5,081.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nu kabul ediyor. MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
logo
Spor, Futbol, Katar 2022

Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş

2022 FIFA Dünya Kupası'nın en ilginç anlarından birinin Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yaşandığı ortaya çıktı.

Yunus Kaymaz   | 01.12.2022
Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş

Doha

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın temposuz maçlar ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmaların fazlalığı nedeniyle "sıkıcı" geçip geçmediği tartışılırken, Szczesny karma alanda gazetecilere yaptığı açıklamayla ilginç bir ayrıntıyı futbolseverlerle paylaştı.

32 yaşındaki Polonyalı kaleci, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Messi'yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 avro iddiaya girdik ve ben kaybettim. Kurallar gereği belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığım için Messi'ye parayı vermeyeceğim." diye konuştu.

Arjantin'in Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 36. dakikasında kaleci Szczesny ile Messi hava topu mücadelesine çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hollandalı Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Szczesny, Messi'nin vuruşunda soluna gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı sözde alan sorumlusu dahil 5 DEAŞ'lı teröristi yakaladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de doktoru darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyede
Erzincan'da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan "Sinop" paylaşımı

Benzer haberler

Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş

Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş

Meksika Teknik Direktörü Martino, faturayı kendine kesti

İsviçre ile Sırbistan, son maçta tur için sahaya çıkacak

Turu garantileyen Brezilya yarın Kamerun ile karşılaşacak

Turu garantileyen Brezilya yarın Kamerun ile karşılaşacak
Portekiz turu garantiledi, Güney Kore kazanmak zorunda

Portekiz turu garantiledi, Güney Kore kazanmak zorunda
Gana ve Uruguay, tur için sahaya çıkıyor

Gana ve Uruguay, tur için sahaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet