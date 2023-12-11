Süper Lig'in 15. haftası yapılan 2 maçla tamamlandı

İstanbul
Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
Sonuçlar
Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1
Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3
İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0
Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FENERBAHÇE
|15
|13
|1
|1
|40
|11
|29
|40
|2.GALATASARAY
|15
|13
|1
|1
|31
|9
|22
|40
|3.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|15
|8
|5
|2
|21
|14
|7
|29
|4.TRABZONSPOR
|15
|8
|2
|5
|27
|19
|8
|26
|5.BEŞİKTAŞ
|15
|8
|2
|5
|22
|19
|3
|26
|6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|15
|6
|5
|4
|27
|19
|8
|23
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|15
|6
|5
|4
|22
|17
|5
|23
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|6
|4
|5
|15
|20
|-5
|22
|9.KASIMPAŞA
|15
|6
|3
|6
|27
|31
|-4
|21
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|4
|6
|5
|24
|22
|2
|18
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|4
|6
|5
|21
|21
|0
|18
|12.EMS YAPI SİVASSPOR
|15
|4
|6
|5
|18
|24
|-6
|18
|13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|4
|5
|6
|18
|14
|4
|17
|14.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|15
|4
|3
|8
|15
|20
|-5
|15
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|15
|5
|0
|10
|15
|25
|-10
|15
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|15
|3
|5
|7
|15
|21
|-6
|14
|17.YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|4
|2
|9
|17
|25
|-8
|14
|18.CORENDON ALANYASPOR
|15
|3
|5
|7
|12
|23
|-11
|14
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|15
|3
|4
|8
|16
|33
|-17
|13
|20.İSTANBULSPOR
|15
|2
|2
|11
|11
|27
|-16
|8
16. hafta
15 Aralık Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17 Aralık Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)
16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.