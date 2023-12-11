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Spor, Futbol

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı

İstanbul

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