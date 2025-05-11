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Spor, Futbol

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği kupasını aldı

Süper Lig'e dört yıl sonra geri dönen Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Halil İbrahim Avşar, Salih Ulaş Şahan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği kupasını aldı

Ankara

Trendyol 1. Lig'de 2024-25 sezonunu 68 puanla 2. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nin "Süper Lig kutlaması" ve kupa töreni, Eryaman Stadı'nda yapıldı.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselmesini doyasıya kutladı. DJ performansıyla başlayan kutlamalar, tenor Murat Karahan'ın konseri ve seğmenlerin gösterisiyle devam etti. Murat Karahan, bestelediği "Gençlerbirliği Marşı"nı futbolcularla seslendirdi.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından taraftarlara hitap eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, tribünlerden geldiğini belirterek, "İlk dönemimizde takımımızın Süper Lig'e çıkma başarısı benim değil, hepimizin gururudur." dedi.

Yönetim kurulu, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlara katkıları için teşekkür eden Sungur, "Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen inançla, azimle, el birliğiyle kulübümüzü Süper Lig'e çıkardık. Aslında kısa bir süre ara verdiğimiz, hakkımız olan, olmamız gereken yere geri döndük. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorduk. Önümüze gelen engeller bizleri yıldıramadı. Süper Lig'de olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Yeni stat dolacak"

Sungur, Süper Lig'de çok daha güzel işler yapacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, ilk genel kurulda 'Süper Lig'e çıkacağız' diye söz verdik. Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Tekrar bir şey söylemek istiyorum. Hedef, tabii Süper Lig şampiyonluğu değil. Bunun için önümüzde zamanımız var. Ama inşallah Ankara'mız bunu da görecektir. İlk hedefimiz şu; Avrupa kupaları bizim için hayal değil. Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. Biz 17 bin kişiye oynadık. Bunun için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 'Gençlerbirliği yeni statta kalenin arkasında küçücük bir yerde kalır, sesi de çıkmaz' diyenler, 17 bin kişiyi görünce utandılar. Oraya 40 bin kişi gelecek, o stat dolacak. Öncelikle hepimizin hedefi bu olmalı. Bu hedefe ulaşmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor."

Taraftarlar sahaya indi

Konuşma sonrası kulüp personeli, teknik heyet, sportif direktör Düzgün, futbolcular ve başkan Sungur, anons edilerek platforma davet edildi.

İsmi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkılarla taraftarların alkışları eşliğinde sahneye çıktı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık'ın da ismi anons edildi.

Kupa töreni öncesi sahaya inen taraftarlar, meşale yakarak "Şampiyon Gençler" tezahüratı yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekibe kupa ve madalyalarını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan takdim etti.

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu'nun kupayı alıp havaya kaldırmasıyla Eryaman Stadı'ndaki coşku zirve yaptı. Törende büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla taraftarları selamladı.

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