Göztepe ile Atakaş Hatayspor berabere kaldı

Izmir
İlk yarı
3. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Görkem Sağlam'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba'nın şutunda, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
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19. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
27. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan, sanatçı Levent Yüksel, Göztepe'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında taraftarla birlikte maç önünde "Med Cezir" şarkısını söyledi.
İkinci yarı
67. dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Bekaj'da kaldı.
78. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında Emerson kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altıpas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi. Çizgi üzerine düşen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
90. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altıpas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Bugün 2 puan kaybettik
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 beraber kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bugün 2 puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bundan dolayı çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, çok önemli 2 puan kaybettiklerini söyledi.
Oyun anlamında iyi oynadıklarını belirten Stoilov, "Hırsımız da aslında son derece iyiydi ama final paslarında, son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi çok fazla fırsat yakalıyoruz maçlarda fakat bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Oyuncularım pozisyonların değerini daha iyi bilmesi gerekiyor. Bugün 2 puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bundan dolayı çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu." dedi.
Sakatlıkların bu sezon kendilerine çok büyük sıkıntı oluşturduğunu bildiren Stoilov, "Bugün aslında oyunu değiştirmeye çalıştığımız dakikalarda Heliton'u santrfora aldık. Çünkü bu bölgede oynayan diğer oyuncularımızın sakatlıkları sürüyor ve burada bir seçeneğimiz yoktu. Seneye ilk hedefimiz her pozisyonda çok rekabetçi bir ortam yaratmak ve aynı zamanda kaliteyi de arttırmamız gerekiyor. Biraz daha yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var ama öncelikle bu sezon kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz. İstediğimize ulaşmaya çalışacağız. Daha sonrasında da kaliteyi arttıracak ve bu rekabet ortamını üst seviyeye çekecek oyuncular getirmeye çalışacağız." diye konuştu.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Şahin: Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Göztepe seyircisine de teşekkür eden Şahin, inanılmaz bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "Biliyorsunuz bizim küme düşmemiz haftalar önce belli olmasına rağmen biz sadece bu sene bizim için önemli olan oynayabildiğimiz iyi oyunu oynayıp, iyi mücadelelerle etmek istiyoruz." dedi.
Puanın artık kendileri için çok önemli olmadığını aktaran Şahin, "Oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek veya sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir maç oldu. Bir final havasında gibi bir maç oldu aslında. Bu kadar git gelin olacağı bir maçı aslında çok düşünmemiştim. Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bizim adımıza sevindirici taraf benim takımım istediği zaman, mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini görmek istiyordum. Onu da bugün başardığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.