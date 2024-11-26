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Spor, Futbol

Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK'nin disipline gönderildiği belirtildi.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın "talimatlara aykırı hareketi", Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "sportmenliğe aykırı hareketi" ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in de "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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