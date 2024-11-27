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Spor, Futbol

Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Friedel ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Emre Doğan  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Friedel ile yollar ayrıldı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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