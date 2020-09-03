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Spor, Futbol

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.09.2020
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yedi Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor kulüpleri, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

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