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Spor, Futbol

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te

Fenerbahçe Futbol Takımı ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.09.2020
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Fatih Karagümrük'e imza attı

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

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