Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2020
Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wi1mYNIydV
Fatih Karagümrük'e imza attı
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu.
Mevlüt Erdinç Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 3, 2020
Takımımız transferlere devam ediyor! Ay-yıldızlı Milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük’te! pic.twitter.com/T8VO3ZirwH
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.