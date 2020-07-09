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Spor, Futbol

Süper Lig'den 4 kulüp, 7 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulüp ile 7 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Emrah Oktay   | 09.07.2020
Süper Lig'den 4 kulüp, 7 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye verildi.

Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Göztepe kulüpleri ile Medipol Başakşehirli futbolcular Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Yukatel Denizlisporlu futbolcular Özgür Çek, Olcay Şahan, MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay, Mahmut Akan, Daniel Lukasik, antrenör Atila Gerin, Fenerbahçe kaleci antrenörü Volkan Demirel ve Göztepe antrenörü Erkan Akkoç'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki önlemlere uymadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderdi.

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