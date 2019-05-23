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Spor, Futbol

Süper Lig'deki kritik maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında pazar günü yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Çetin Arslancan   | 23.05.2019
Süper Lig'deki kritik maçların hakemleri açıklandı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde pazar günü saat 19.00'da başlayacak 4 müsabakada görevli hakemler şunlar:

Göztepe-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık

Fenerbahçe-Antalyaspor: Halis Özkahya

Ligde yarın ve 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler dün açıklanmıştı.

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