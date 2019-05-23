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Spor, Futbol

Nihat Özdemir TFF başkanlığına aday

TFF Başkan Vekili Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 23.05.2019
Nihat Özdemir TFF başkanlığına aday

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım Demirören'in 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldığını hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Kendisine futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından biri istikrardır. Ankaragücü'nün ardından Fenerbahçe'nin yöneticiliğini yaptım. 4 yıldır da TFF'de başkan vekili görevini sürdürüyorum. Burada önemli insanlarla çalıştım. Yıldırım Bey'le yaptığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu ileriye taşımak için 1 Haziran'daki seçimde adayım. Futbolun Nihat ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübemle, bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum."

Futbolun bir milli değer olduğunu anlatan Özdemir, "Bu değeri de korumamız gerekir. Bunun için de öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun da yolu saygı ve sevgiden geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar ve Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum." diye konuştu.

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