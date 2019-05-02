Süper Lig'de kritik hafta

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Ligin 31. haftası, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerini yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak.
Şampiyonluk mücadelesi veren ikinci Galatasaray, 5 Mayıs Pazar günü üçüncü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Puan tablosunda 16. sırada yer alan Bursaspor, 17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.